Wildpark in Leverkusen : Eine „Braut“ für den Waldkauz

Leverkusen Bisher war er allein, nun bekommt er eine „Braut“. Der noch namenlose junge Waldkauz im Leverkusener Tierpark in Reuschenberg darf sich auf eine weibliche Gefährtin freuen.

Frühlingsgefühle im Wildpark in Reuschenberg. „Wir haben einen Neuzugang“, sagt Tierparkleiterin Sabine Honnef. „Aus dem Tierpark Waldkirch haben wir einen weiblichen Waldkauz erhalten.“ Das dürfte den bereits vorhandenen männlichen Wildkauz freuen, denn bald ist „Hochzeit“ in der Eulen-Voliere. Doch zunächst muss sich die junge „Braut“ (Foto) den Standarduntersuchungen unterziehen. „Sobald unsere Tierärztin das Ok gibt, kommt sie in die Eulen-Volieren zu unserem männlichen Kauz, und wir hoffen auf großartige Frühlingsgefühle“, sagt Honnef.