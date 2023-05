Einbruch in Löwenzahn-Grundschule Leverkusen-Rheindorf Einbrecher richten massiven Schaden an Grundschule an

Das Pfingstwochenende nutzten Unbekannte, um in die Löwenzahn-Grundschule in Rheindorf einzusteigen. Laut Polizei hebelten sie ein Fenster auf, um ins Innere zu gelangen. Ob etwas entwendet wurde, stehe noch nicht fest, sagt ein Polizeisprecher. Nach RP-Informationen ist der Schaden an der Netzestraße beträchtlich. Sowohl in das eigentliche, derzeit in Sanierung befindliche Schulgebäude als auch in das Container-Provisorium gegenüber der Schule, stiegen die Diebe wohl in der Nacht auf Montag ein, brachen im Provisorium die Türen zu sämtlichen Räumen auf, rissen Schränke auf, durchwühlten alles, richteten Verwüstung an. Dienstagmorgen war die Spurensicherung vor Ort. Ein Unterrichten in den Räumen ist offenbar nicht möglich. Eltern wurden informiert, dass die Schüler am Mittwoch in den Distanzunterricht gehen sollen. Für wie lange, scheint noch unklar zu sein. Denn wenn die Polizei mit der Sicherung von Spuren durch ist, muss dann zunächst der Schaden in Augenschein genommen, aufgeräumt und wieder hergerichtet werden.