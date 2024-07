Ermittlungen in Leverkusen Sparkassen-Filiale nach Einbruchsversuch geschlossen

In einer Selbstbedienungsfiliale der Sparkasse an der Opladener Bahnstadt, Werkstättenstraße 20, haben Unbekannte in der Nacht zum Montag erfolglos versucht, einzubrechen und Geld zu entwenden. Die Sicherheitsvorkehrungen und das schnelle Eingreifen des Sicherheitsteams hätten die Täter aufgehalten und verhindert, dass sie an das Geld gelangen konnten, heißt es in einer Mitteilung der Sparkasse. Allerdings muss die SB-Filiale bis auf Weiteres geschlossen bleiben, um notwendige Reparaturarbeiten zu erledigen. „Wir arbeiten daran, die Filiale so schnell wie möglich wieder zu öffnen und bitten darum, in der Zwischenzeit auf unsere übrigen Filialen auszuweichen“, sagt Pressesprecher Dierk Hedwig. Filialstandorte und deren Öffnungszeiten sind unter www.sparkasselev.de/filialfinder zu finden oder können telefonisch unter 0214/355-0 erfragt werden.