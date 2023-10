Leverkusener Familie schläft Einbrecher stehlen Auto vor der Haustüre

Die Unbekannten sind laut Polizeibericht in der Nacht zu Mittwoch an der Straße „Auf dem Bohnenbüchel“ in Bergisch-Neukirchen in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie nahmen den Fahrzeugschlüssel eines blauen A 6 (Erstzulassung 2019) an sich und verließen das Haus. Dann starteten sie den vor der Haustür geparkten Wagen und flüchteten in unbekannte Richtung.