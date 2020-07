Amtsgericht : Einbrecher legte Geständnis mit großen Lücken ab

Das Amtsgericht in Opladen. Foto: Uwe Miserius/UM

Leverkusen Ein Einbruch in die Räume der Awo am Berliner Platz in Opladen beschäftigte das Amtsgericht. Der 39 Jahre alte und wegen Einbrüchen polizeibekannte Angeklagte soll in der Nacht zum 9. März durch ein Fenster eingedrungen sein und in dem Haus scheinbar wahllos Materialien entwendet haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Brücker

Demnach schlug der Beschuldigte laut Anklage ein Fenster auf der linken Seite des Gebäudes ein, durchsuchte es und stahl Büroartikel, Maschinenteile wie Bohraufsätze, 28 Schlüssel, einen Gartenhandschuh und fünf Kilogramm Kleingeld (bis 50 Cent-Stücke). Polizisten hatten ihn an einer Bushaltestelle kontrolliert und mit der Beute aufgegriffen.

Der Mann, der mit sechseinhalb Jahren ins Heim kam und stark amphetaminabhängig ist, stritt die Tat bis kurz vor der Verhandlung ab. Dann aber wollte er die Vorwürfe doch zugeben. Doch das gestaltete sich schwieriger als gedacht.