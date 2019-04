Einblicke in Unternehmen : Offene Türen in der Nacht der Technik

Offene Türen in der Nacht der Technik

Einblicke in Unternehmen

Leverkusen Freitagabend zeigen 30 Unternehmen in drei Städten Gästen ihre Betriebe.

(bu) Spannung ist am Freitag, 5. April, garantiert. Dann feiert die „Nacht der Technik“ Rhein-Wupper Premiere. Von 18 bis 0 Uhr erlauben 30 Unternehmen, Institutionen und öffentliche Versorger in Leverkusen, Langenfeld und Monheim einen Blick hinter die Kulissen ihrer technischen Anwendungen. Für junge Menschen in der Berufsorientierung, Hobbyingenieure und Menschen, die sich für Technik im Alltag interessieren, haben die Bezirksvereine des VDI Köln und des VDE Düsseldorf ein Mitmach-Programm zusammengestellt.