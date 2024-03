Test in Leverkusen Einbahnstraße probeweise in Schlebusch

Aufgrund eines Bürgerantrags hatte die Stadtverwaltung im Jahr 2020 die Verkehrssituation auf dem Freudenthaler Weg sowie in den umliegenden Straßen überprüft. Die Bezirksvertretung für den Stadtbezirk III beschloss daraufhin in ihrer Sitzung vom 18. Juni 2020, dass zur Verbesserung der Verkehrssituation für den Freudenthaler Weg eine Einbahnstraßenreglung für eine sechsmonatige Testphase angeordnet wird. Aufgrund von Baumaßnahmen im Umfeld der Straße konnte der Beschluss bisher nicht umgesetzt werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Da die Arbeiten nun abgeschlossen seien, werde die Einbahnstraßenregelung nun umgesetzt. Die Einbahnstraße bleibt für den Radverkehr geöffnet, die derzeitige Verkehrsführung auf den Straßen Am Märchen und Am Scherfenbrand bleibt bestehen.