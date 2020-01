Auto-Übergabe : Ein VW-Bus für Prinz Kerbi I.

Leverkusen Nun rollt der jecke Prinzen-Tross in sicherer Spur. Kerbi I. und der Festausschuss wurden im Audizentrum mit den nötigen Pferdestärken versehen.

(bu) Prinz Kerbi I. und der Festausschuss haben einen fahrbaren Untersatz und kutschieren nun von einem jecken Termin zum nächsten. Am Samstag nahmen die Narren zwei Fahrzeuge im Audizentrum Leverkusen entgegen. Der Prinz stieg in einen VW-Bus, für den Festausschuss mit Uwe Krause an der Spitze gab es einen Seat. Sodann lenkte der Prinz, der als Oberbrandmeister bei der Freiwilligen Feuerwehr Lützenkirchen sonst ein rotes Auto fährt, zu seiner Prinzenburg „Haus Reuschenberg“ an der Alten Landstraße. Krause bedankte sich nicht nur bei Audi, sondern auch beim Wirt für die Möglichkeit, sich in der Prinzenburg zu treffen und sich in den Pausen auszuruhen.