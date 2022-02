Einsatz in Leverkusen : Ein Verletzter bei Zimmerbrand in Wohnhaus

Feuerwehreinsatz am Engstenberger Weg. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten am Mittwochabend ein Feuer in einem Einfamilienhaus am Engstenberger Weg. Die Brandursache ist unklar.

Bei einem Zimmerbrand am Mittwochabend am Engstenberger Weg ist eine Person verletzt worden. Sie wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht und dort weiterbehandelt.

Die Feuerwehr war um 19.27 Uhr von einer Bewohnerin eines Einfamilienhauses alarmiert worden. Zunächst war unklar, ob sich alle Bewohner hatten ins Freie retten können, berichtet die Feuerwehr. So wurden Kräfte beider Wachen der Berufsfeuerwehr, der zuständige Ortslöschzug Steinbüchel der Freiwilligen Feuerwehr sowie Kräfte des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle entsandt. Als die Helfer eintrafen, hatten bereits alle Bewohner das Gebäude verlassen. Das Feuer beschränkte sich auf ein Zimmer im 1. Obergeschoss. Durch den schnellen Zugriff der Feuerwehr konnte eine Ausweitung des Brandes verhindert werden. Mit Atemschutz ausgerüstete Einsatzkräfte löschten die Flammen. Ein weiterer Trupp kontrollierte unterdessen ein Nebengebäude auf Brandspuren. Zusätzlich wurden zwei Überdrucklüfter eingesetzt, um die Gebäude von Brandrauch zu befreien. Feuerwehrleute kontrollierten anschließend beide Gebäude unter Einsatz von Messgeräten auf Schadstoffsaustritte. Die Brandursache ist unklar.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 34 Einsatzkräften und zwölf Fahrzeugen am Brandort.

(bu)