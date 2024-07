Baden und entspannen in Hitdorf Ein Tag am See

An heißen Tagen wirkt der Hitdorfer See wie ein feuchter Magnet, der Menschen anzieht. Sein Versprechen: ein wenig Urlaubsgefühl vor der heimischen Haustür – und bei Außentemperaturen von über 30 Grad natürlich angenehme Abkühlung im Wasser. So trafen sich auch am Dienstag unter strahlend blauem Himmel die Sonnenanbeter auf den sattgrünen Liegewiesen, die Jugendlichen in großen Gruppen und Familien mit spielfreudigen Jungs und Mädchen, die den direkten Weg ins Wasser suchten.