Musikalischer Workshop : Ein Stückchen Afrika in Alkenrath

Diana Drechsler bringt den Kindern die Musik afrikanischer Trommeln näher. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Alkenrath Im Rahmen eines Workshops lernen Kinder afrikanische Instrumente kennen und können sich künstlerisch kreativ ausprobieren. Am Freitag wird das geprobte den Eltern in einer Aufführung präsentiert.

Wer in dieser Woche durch Alkenrath spaziert, hat es womöglich schon von weitem gehört. Klänge afrikanischer Trommeln schallen durch den Leverkusener Stadtteil, man hört sie schon viel früher, als man sie sieht. Wer näher kommt, sieht auf dem Gelände der Erich-Klausener-Schule zehn Kinder, zwischen sieben und 13 Jahre alt, im Schatten sitzen, vor jedem eine große Trommel. Iris Bich-Joppich erklärt den Schaulustigen gerne, was es damit auf sich hat.

„Die Kinder werden spielerisch mit der Musik in Kontakt gebracht. Sie können künstlerisch kreativ sein und gleichzeitig kulturell etwas ganz anderes kennen lernen“, sagt sie. Bich-Joppich koordiniert solche Kurse für die Aktion „Zusammen im Quartier – Kinder stärken – Zukunft sichern“. In den vergangenen Wochen haben bereits andere Veranstaltungen in anderen Stadtteilen stattgefunden. In dieser Woche aber ist Alkenrath dran. Und die afrikanischen Trommeln. Neben der musikalischen Komponente werden auch Bewegungsübungen mit eingebaut, wie zum Beispiel das Spiel „Der Plumpsack geht um“, oder es wird im Kreis getanzt. Sunny, der Hund von Iris Bich-Joppich, liegt daneben und beobachtet alles. Zwischendurch spielen die Kinder auch immer wieder mit ihm, so dass die Konzentration auf die Trommelmusik nicht die ganze Zeit hochgehalten werden kann.

Info „Kinder stärken – Zukunft sichern“ Diakonie Die Initiative „Zusammen im Quartier“ ist Teil des Diakonischen Werks des Kirchenkreises Leverkusen. Ziele Den Kindern sollen Zukunftsperspektiven gegeben werden, Man will gemeinsam gegen soziale Ausgrenzung und Armut kämpfen. Mit dem Programm hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Mittel zur Verfügung gestellt, um in den Stadteilen Manfort und Alkenrath Kinder und Jugendliche zu stärken.

Angeleitet werden die Kinder von Diana Drechsler. Schon seit über

20 Jahren bietet die Musikerin Trommelkurse an. „Ich habe früher mal selbst an so einem Kurs teilgenommen. Das hat meine Faszination geweckt“, sagt sie. In der Folge reiste sie mehrfach nach Afrika, unter anderem nach Ghana, und brachte von dort auch einige der Musikinstrumente mit. Für die Kinder sei so ein Workshop eine tolle Sache, weil sie schnell Erfolgserlebnisse spüren würden. Um gemeinschaftlich mit den Trommeln zu musizieren, brauche man keine Noten lesen zu können, sondern nur ein wenig Gefühl für den Rhythmus.

Die Trommelkurse sind allerdings nur ein Teil des Repertoires der freischaffenden Künstlerin. Die Krefelderin ist auch als Märchenerzählerin und mit ihrem Erzähl- und Clowntheater unterwegs. Einen Eindruck davon können auch die Kinder in Alkenrath gewinnen, denn nach der Mittagspause haben sie stets die Möglichkeit, selbst etwas Theater zu spielen. „Sie können sich verkleiden und führen dann in Kleingruppen verschiedene Dinge auf“, sagt Bich-Joppich.

Sie und Drechsler sind über einen Trommelkurs an der Erich-Klausener-Schule in Kontakt gekommen, mit der die Musikerin öfter zusammenarbeitet. „Diese Rhythmen gehen in den ganzen Körper und verleihen ein Glücksgefühl“, sagt Bich-Joppich. Da war ihr klar, dass sie das auch für die Kinder anbieten möchte. Gefördert wird dieser Workshop durch den Leverkusener Lions Club. „Wir freuen uns, wenn wir die Kinder unterstützen können“, sagt Manfred Hans, der Vorsitzende des Fördervereins des Lions Club Leverkusen. „Es ist schön, wenn sie auch mal so etwas Außergewöhnliches machen können, das ist eine tolle Erfahrung.