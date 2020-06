Eine Garten-Geschichte : Ein Rosenbaum als Wink des Schicksals

Die rund 8000 weißen Rosenblüten in Michael Nassensteins Garten bieten hunderten Bienen und Hummeln Nahrung. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Als ein schweres Unwetter den für ihn bedeutsamen Pflaumenbaum zerstörte, traf das Michael Nassenstein. Doch aus den Überresten erwuchs ein riesiger Rosenbaum. 8000 weiße Blüten lassen nun den Garten erstrahlen.

Am späten Pfingstmontag 2014 fegte Sturm Ela über Nordrhein-Westfalen hinweg und hinterließ eine Spur der Zerstörung. Auch der altehrwürdige Pflaumenbaum in einem Garten im Norden Schlebuschs wurde niedergerungen, zerbarst und krachte auf die Terasse von Michael Nassenstein. Just an dem Tag, an dem wenige Stunden zuvor seine komplizierte, intensive Beziehung zu einer Frau in die Brüche gegangen war. „Verrückt, dass die Beziehung endete, als der Baum zusammenkrachte“, sagt Nassenstein heute.

Gleichzeitig ging mit dem Pflaumenbaum aber auch ein Stück Kindheit verloren. Er war der letzte seiner Art. Rund 70 Jahre lang stand er an Ort und Stelle und war Nassenstein wohlbekannt. Der ehemalige Pressesprecher des Chempark-Betreibers Currenta ist 1951 geboren und verbrachte seine Kindheit in Steinbüchel. Jeden Tag radelte er über den Grünen Weg nach Schlebusch, wo er das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium besuchte. Damals, als am Rande des Bürgerbuschs noch nicht gebaut war, stand dort eine mehrere Hektar große Obstplantage mit zahlreichen Pflaumenbäumen, die Nassensteins Schulweg säumten. „Die Plantage war das Kennzeichen der Gegend“, erklärt er. Später wich die Plantage Häusern, aber der erste Besitzer des Hauses, in dem Nassenstein nun wohnt, ließ den letzten Pflaumenbaum als Relikt aus alten Zeiten stehen. Der Verlust traf Nassenstein und erschien ihm als Wink des Schicksals.

Info Über Michael Nassenstein Werdegang 1951 in Opladen geboren, zur Schule gegangen in Schlebusch. In Münster Geographie, Germanistik und Skandinavistik auf Lehramt studiert. War von 1984 bis 2007 in der Öffentlichkeitsarbeit bei Bayer tätig, danach bis 2017 Pressesprecher von Chempark-Betreiber Currenta. Seitdem ist er in Rente. Familie Geschieden, war 25 Jahre verheiratet, hat zwei Kinder und drei Enkelkinder.

Doch wenige Monate bevor das Unwetter den Baum holte, hatte er eine Ramblerrose zu dessen Wurzeln gepflanzt. Die Rosenart, die auch das Dornröschen-Schloss umgab. Und wie im Märchen rankten sich die Zweige in den folgenden Jahren nach und nach um den verbliebenen Stumpf, bildeten unzählige Äste und Rosenblüten aus.

Heute lassen rund 8000 weiß-rosane Blüten des sechs Meter hoch gewachsenen Rosenbaums den Garten erstrahlen. Der Stumpf des Pflaumenbaums bildet noch immer das Gerüst. „Es ist traumhaft schön“, findet der heutige Rentner, „vielleicht hat die Pflanze erkannt, welchen Stellenwert der Pflaumenbaum im Garten hatte. Er hat sichlich auch den Boden für die Rose bereitet.“ Das Summen hunderter Bienen und Hummeln erfüllt nun von Mai bis Juni den Garten. Ihnen spenden die Rosen Nahrung. Nassenstein bieten sie eine „Duftkulisse, wie ich sie bisher nicht kannte“. Ende Juni, wenn die Blütephase vorbei ist, regnen die Rosenblätter dann herab. „Das sieht aus, als ob es schneit“. Im Frühjahr und Herbst schneidet er sie zurecht, sonst würden sie sein Haus überwuchern.