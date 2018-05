Leverkusen : Ein magischer Abend in Moll

Tobias Feldmann war drei Jahre lang Mitglied der "stART"-Akademie. Während dieser Zeit wurde er von Bayer Kultur gefördert. Foto: Kaupo Kikkas

Leverkusen Das Residenzorchester von Den Haag ergänzte sich in perfekter Harmonie mit dem Solisten Tobias Feldmann.

Als die Musiker des "Residentie Orkest Den Haag" ihre Instrumente stimmten, erinnerte das an einen Schwarm Vögel, die zwar durcheinander fliegen, aber immer aufeinander bedacht sind. Dieser Eindruck verstärkte sich nach den ersten Tönen, die den Saal des Erholungshauses erfüllten. Der Abend lässt sich nicht besser beschreiben, als mit einem Wort: magisch.

Das niederländische Residenzorchester stand am Sonntagabend unter Leitung von Dirigent Nicholas Collon. Den Auftakt machten die Musiker mit einer Konzert-Ouvertüre von Jan van Gilse. Ein Stück voller Gegensätze. Mal spielen die Bläser, begleitet von melancholischen Tönen, bevor im nächsten Moment die Geigen virtuose Klangfolgen einwerfen, sich das Stück in einer Trompetenfanfare entlädt, nur um plötzlich wieder ruhig zu werden. Die Musiker unter den führenden Handbewegungen von Collen waren perfekt aufeinander abgestimmt. Nicht ein falscher Ton schlich sich in die Performance.

Info Orchester und Solist aus der ersten Liga Orchester Das niederländische Residenzorchester blickt auf eine über 100-jährige Geschichte zurück. Es gilt als eines der besten Orchester der Benelux. Das Orchester konzertiert im eigenen Konzerthaus im Zuiderstrandtheater in Scheveningen. Darüber hinaus ist das "Residentie Orkest" regelmäßig in Konzertsälen weltweit zu Gast, etwa in New York, Boston, Chicago, London, Wien und in Ländern wie Japan, China und Südamerika. Solist Tobias Feldmann zählt zu den hochkarätigsten Musikerpersönlichkeiten seiner Generation. Die Liste seiner Auszeichnungen ist lang. Dazu gehören der Königin-Elisabeth-Wettbewerb 2015 in Brüssel und der Internationale Joseph-Joachim-Wettbewerb 2012 in Hannover. Feldmann arbeitete schon mit Orchestern wie dem "Utah Symphony Orchestra". Er spielt auf einer Violine von Nicolò Gagliano (Neapel, 1769).

Stand beziehungsweise saß das Orchester bei der Konzert-Ouvertüre noch alleine auf der Bühne, gesellte sich im zweiten Teil Tobias Feldmann mit seiner Violine als Solist zu den Musikern. Dafür musste umgebaut werden, was dazu führte, dass die Violinisten eine Weile etwas verloren an der Seite der Bühne standen. Dieser etwas unfreiwillig komische Moment war aber schnell vergessen, sobald das Violinkonzert D-Dur op. 77 von Brahms angestimmt wurde.



Feldmann, der mit geschlossenen Augen in der Mitte der Bühne stand, zählt mittlerweile zu den meist gefragten Geigern. Der 27-Jährige erhielt bereits mit acht Jahren eine Begabtenförderung an der Würzburger Musikhochschule. Der Preisträger des Deutschen Musikwettbewerbs 2012 ist seit mittlerweile drei Jahren Teil der "stART"-Künstler von Bayer Kultur.

Auf der Bühne war Feldmann ganz in seinem Element, bewegte sich rhythmisch zu der Musik und schien auch sonst mit jeder Faser seines Körpers die Klänge zu spüren. Den kniffligen Solopart von Brahms beherrschte Feldmann in Perfektion. Jedoch muss auch das Residenzorchester lobend erwähnt werden. Die Musiker unterstützten jeden Ton von Feldmanns Violine und umschmeichelten seine Soli mit einem harmonischen Klangteppich. Das setzte sich auch in Tschaikowskys vierter Sinfonie in f-Moll fort, die sich um eine Schicksalsthematik dreht und in einem großen Finale mit allen Musikern endete.

Dadurch, dass alle Stücke in Moll-Tonarten geschrieben waren, haftete dem Abend etwas schön Trauriges an. Dem Publikum schien das Melancholische gefallen zu haben, am Ende wurde mit den Füßen gestampft und es gab euphorischen Applaus. Der Abend klang dann aber doch ganz leise aus, als Feldmann ganz alleine eine kleine Zugabe auf seiner Violine spielte.

