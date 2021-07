Opladen : Ein „Lebensretter“ für die italienischen Freunde

Opladen Das Remigius-Krankenhaus organisierte einen Defibrilator für den Heimatort von Ex-Bayer-04-Spieler Sergio Paradiso. Der hatte die Hilfsorganisation „Worldstars for Charity“ gegründet und war auf der Suche nach dem Gerät, das Menschen in Sizilien das Leben retten kann.

Zuletzt verschenkte das Opladener St.-Remigius-Krankenhaus eine komplizierte Rücken-OP an eine junge Bosnierin. Das Geschenk, das der Mediziner Dirk Wassenberg im Auftrag der Klinik jetzt gestiftet hat, ist zwar nicht ganz so kostenintensiv. Es wird aber zweifellos dazu beitragen, tausenden Menschen das Leben zu retten.

Und darum geht es: Der frühere Leverkusener Fußballprofi Sergio Paradiso, Gründer der Hilfsorganisation „Worldstars for Charity“, fragte bei Wassenberg, ob er ihm wohl einen gebrauchten Defibrillator für seine sizilianische Heimatstadt Castell’Umberto besorgen könnte. Und hatte Glück. Zunächst fand der Chefarzt der Viszeral- und Thoraxchirurgie ein 20 Jahre altes Gerät aus dem St.-Josef-Krankenhaus, das aber nicht mehr in Frage kam. Daraufhin erkundigte er sich bei der Hersteller-Firma nach einem Vorführgerät. Das gab es zwar, aber nur in deutscher Sprache. Über dieselbe Firma gelangte er schließlich an ein nagelneues Gerät im Wert von 5000 Euro und in italienischer Ausführung. Es ist bereits auf dem Weg nach Sizilien und voraussichtlich Anfang August einsatzbereit.