Kunst in Leverkusen : Ein Herz fürs Bergische: Helmut Plönes im Sensenhammer

Kunst in Leverkusen

Leverkusen Der 2017 verstorbene Maler und Bildhauer stellte am liebsten Motive aus seiner Heimat dar. Bis Dezember sind seine Werke zu begutachten.

(afr) Das Bergische Land mit seinen Tälern und Wäldern, die Dhünn und die Wupper : Wer seine Werke betrachtet, kommt schnell zu dem Schluss, dass Helmut Plönes an seiner Heimat hing wie kaum ein zweiter Maler und Bildhauer.

Plönes studierte an den Kölner Werkschulen, um sich danach der Malerei, Grafik sowie der angewandten Profan- und Sakralkunst zu widmen; besonders gern nutzte er Ölkreide für seine „Frottagen“. Seine Heimat ließ Plönes dabei nie aus den Augen – sehr wahrscheinlich auch deswegen, weil er in direkter Nachbarschaft zum Ausstellungsort nicht nur aufwuchs. Im Hammerweg arbeitete Plönes, der auch im Schul- und Hochschulbereich lehrte, bis ins hohe Alter. In seinem Atelier gestaltete er unter anderem Glasfenster für Kirchen und andere öffentliche Institutionen.