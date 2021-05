Brotboxen für Leverkusen : Ein gesundes Frühstück für jedes Kind

Gesundes in die Box: Die ABC-Schützen Katharina Schrewe und Fabian Obrycki mit Schauspielerin Johanna Gastdorf. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die bundesweite Biobrotbox-Initiative geht in die nächste Runde. 1800 Leverkusener Schulneulinge werden dabei bedacht. Die Boxen sind unter anderem gefüllt mit Knusperbrot, Müsliriegel und weiteren Zutaten aus ökologischer Landwirtschaft.

Jedes Kind soll täglich ein gesundes Frühstück bekommen. So lautet Ziel der bundesweiten Bio-Brotbox-Initiative. In Vertretung für die Stadt Leverkusen ist das Naturgut Ophoven erneut dabei, wenn stadtweit insgesamt 1800 Schulneulinge zum Schuljahresbeginn gleich nach den Sommerferien eine gelbe, wieder verwendbare Frühstücks-Dose erhalten.

Stellvertretend für alle ABC-Schützen nahmen die fünfjährige Katharina Schrewe, künftige Schülerin der GGS Bergisch Neukirchen, und der ein Jahr ältere Fabian Obrycki, der die KGS Neuboddenberg In der Wasserkuhl besucht, die Frischhalteboxen entgegen. Unter anderem gefüllt mit Knusperbrot, Müsliriegel und weiteren Zutaten aus ökologischer Landwirtschaft, kurzum mit einem gesunden Frühstück aus biologischem Anbau oder biologischer Fertigung.

Die Aktion In zahlreichen Städten und Regionen Deutschlands setzen sich lokale Bio-Brotbox-Initiativen als Netzwerk für gesunde Kinderernährung ein. Bei den Bio-Brotbox-Aktionen wird Erstklässlern eine wieder verwendbare Frühstücks-Dose mit Zutaten aus ökologischer Landwirtschaft überreicht.

Mag die Bio-Brotbox für viele Eltern und Kinder auch der erste Kontakt mit Lebensmitteln aus ökologischer Herstellung sein: für Patin Johanna Gastdorf galt das nicht. „Ich war ein Reformhaus-Kind und wurde von meiner Mutter mit Vollkornbrot, schrumpeligen Äpfeln und Möhren in die Schule geschickt“, “, erinnerte sich die Schauspielerin an ihre Kindheit zurück. „Stattdessen wollte ich viel lieber das weiße, mit Mettwurst belegte Brötchen meiner Freundin. Also haben wir getauscht“, fügte sie schmunzelnd hinzu.