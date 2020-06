Gespräche mit Warenhauskette laufen : Ein Funken Hoffnung für Kaufhof-Standort

Der Kaufhof markiert ein Ende der Wiesdorfer Fußgängerzone. Richtung oberer Bildrand ist die Rathaus-Galerie mit dem runden Rathaus-Ufo zu erkennen. Kaufhof hatte unter anderem auch die Auswirkungen der Corona-Krise mit wochenlangen Schließungen seiner Häuser als Grund für die Filialreduzierungen angegeben. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Der Gebäudeeigentümer DIC Asset AG ist in Gesprächen mit der Warenhauskette. „Wir wollen den Mietvertrag aufrecht erhalten“, sagt ein Sprecher. Der Standort Leverkusen sei „eine gute Innenstadtlage“.

Als Galeria Karstadt Kaufhof am Freitag verkündete, das Filialnetz ausdünnen und auch der Standort Leverkusen auf der Streichliste steht, war der Schock groß. Der finanziell angeschlagene Konzern will 62 seiner 172 Warenhäuser schließen. Rund 6000 Arbeitsplätze stehen bundesweit auf dem Spiel, davon knapp 100 in Leverkusen – vielleicht etwas weniger, hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi geäußert, weil das Schutzschirmverfahren für Kaufhof schon eine Weile laufe.

Jetzt könnte Hoffnung aufkeimen, denn womöglich bleibt der Standort in der City doch erhalten. Das jedenfalls deutet der Eigentümer der Immobilie an. „Wir sind in Gesprächen mit Galeria Karstadt Kaufhof und wollen den Mietvertrag möglichst aufrecht erhalten“, sagt Peer Schlinkmann, Sprecher der DIC Asset AG, auf Nachfrage unserer Redaktion. Dem auf Gewerbeimmobilien spezialisierten Unternehmen mit Sitz in Frankfurt gehört das Gebäude. „Wir haben natürlich kein Interesse an einer brachliegenden Immobilie“, betont Schlinkmann: „Wir glauben an den Standort. Es ist eine sehr gute Innenstadtlage.“

Info Alte Interessenten kontaktieren Die SPD hat zum „Nackenschlag für den Einkaufsstandort Leverkusen“ diese Idee: Gespräche mit potentiellen Interessenten der Vergangenheit, etwa dem Sportkaufhaus Decathlon. Das war vor Jahren mit seinem Ansiedlungsplan nahe Chempark an den Seveso-Richtlinien (zu Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen) gescheitert.

Möglich könnte sein, dass DIC Kaufhof bei den Mieten und anderen Konditionen so weit entgegenkommt, dass die Filiale trotz Sanierungsplan weitermachen könnte. Leverkusen bliebe so kein weißer Fleck auf der Kaufhof-Deutschlandkarte.

Allerdings bestätigt Schlinkmann auch, dass dies nicht die einzige denkbare Option ist. „Sollte die Entscheidung, den Standort Leverkusen aufzugeben, endgültig sein, machen wir uns Gedanken, was danach passiert. Noch sind wir aber in einem frühen Stadium der Gespräche.“