Verstärkung in Opladen : Ein Duo berät künftig im Leverkusener Fluthilfebüro

Leverkusen Acht Monate nach der verheerenden Flut besteht weiter Beratungsbedarf. Fluthilfebüro-Leiterin Bettina Heuschkel freut sich über die Unterstützung durch ihre neue Kollegin Silke Berghaus-Reuter. Beide Frauen stehen Betroffenen aus Leverkusen mit Rat und Tat zur Seite. Neben finanzieller ist auch mitunter psychologische Hilfe gefragt.

Grund zur Freude hatte jetzt Bettina Heuschkel, die Leiterin des Malteser-Fluthilfebüros an der Gerichtsstraße. Ab sofort gibt es in der Anlaufstelle für flutbetroffene Leverkusener und Leichlinger personelle Unterstützung. Eine, die sich mit dem Thema aus eigener Erfahrung auskennt. Die Leverkusenerin Silke Berghaus-Reuter hatte Mitte Juli vergangenen Jahres eigenhändig die Schubkarre geschoben, Sandsäcke geschleppt und so in der Nachbarschaft im Kampf gegen die Wassermassen geholfen. Die Hilfsorganisation gewinnt also einen Neuzugang, der Hochwassergeschädigten mit besonders viel Einfühlungsvermögen zu Seite stehen kann. Die ausgebildete Bürokauffrau, die viele Jahre in einem Großkonzern tätig war, kümmerte sich auch die vom Hochwasser betroffene Schwiegermutter. So kann sie ziemlich gut nachvollziehen, mit welchen Sorgen Menschen, die von der Juli-Flut geschädigt wurden, belastet sind.