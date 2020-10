Neuer Sammelband : Dunkle Geschichten aus Leverkusen

Leverkusen Von Leverkusener Kanarienvögelchen, dem Henker vom Schnibbeldienst und der Leidenschaft für Vizekusen. Ein neuer Sammelband liegt in den Buchhandlungen.

Das Buch „Dunkle Geschichten aus Leverkusen“, Wartberg Verlag, zwölf Euro. Eine Lesung findet am 3. November um 18 Uhr in der Villa Römer, Haus-Vorster-Str. 6, statt. Weil nur 16 Personen zugelassen sind, bieten die Autoren Freiluft-Lesungen an auf Radtouren zu den Orten des Geschehens am 15. November und 25. April, jeweils um 14 Uhr ab Kasino Kaiser-Wilhelm-Allee.

Im Rahmen dieser Tätigkeit ergab sich die Zusammenarbeit mit dem Wiesdorfer Kolonie-Museum, wo Ellen Lorentz Interviews mit Senioren durchführen konnte. Die Aufzeichnungen dieser Erinnerungen kamen ihr in der einsamen Lockdown-Zeit zugute und mündeten beispielsweise in „Die Geschichte der Leverkusener Kanarienvögelchen“. Wer bei diesem Titel an die grünen Sittich-Schwärme denkt, die einst aus dem Kölner Zoo ausgebrochen und sich inzwischen an der Wupper und anderen Stellen in der Stadt niedergelassen aben, ist total auf dem Holzweg. Die hier beschriebenen „Kanarienvögelchen“ waren Frauen, die vor 100 Jahren in den Sprengstofffabriken Bomben befüllten, wodurch ihre Haare ganz grün geworden waren. Eine heute undenkbare Geschichte, jedenfalls wenn es um die Sicherheitsstandards in deutschen Produktionsstätten geht.