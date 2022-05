Mahnwache in Leverkusen-Wiesdorf : Ein blau-gelbes Fahnenmeer für die Ukraine in der City

Juliya und Nataliya nahmen am Sonntag wie viele andere an der Mahnwache für Frieden in der Ukraine teil. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Ukrainische Volkslieder schallten über den Wiesdorfer Platz. Der Appell war klar: Frieden, Solidarität und Unterstützung für die Ukraine. Auf dem Rathaus-Platz lief eine konträre Veranstaltung. Bis zum frühen Abend blieb es friedlich.

Auch wer die Worte in der fremden Sprache nicht verstand, spürte die Sehnsucht und Hoffnung, die aus diesen Liedern sprach. Gesungen wurden die ukrainischen Volkslieder von den Teilnehmern einer Mahnwache für Frieden in der Ukraine am Sonntagnachmittag auf dem Wiesdorfer Platz in Höhe Funkenplätzchen. Bis zu 200 Teilnehmer waren bei den Behörden angemeldet worden. Und so viele kamen auch. Oksana Neufeld, die die Mahnwache mitorganisiert hatte, betonte in ihrer Rede, die Ukraine brauche derzeit und für den späteren Wiederaufbau Unterstützung „und vor allem Solidarität“.