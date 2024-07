TBL und EVL nutzen Sommermonate für diverse Arbeiten an und auf Straßen Ein bisschen Baustellenschau in Leverkusen

Auch in anderen Stadtteilen nutzen die TBL das Sommerwetter. Am Kreisel Steinbücheler Straße laufen Kanalarbeiten, an der Kandinskystraße die Fahrbahnsanierung, an der Rat-Deycks-Straße wird die löchrige Fahrbahndecke hergerichtet, an der Sauerbruchstraße der Kanal saniert, an der Lützenkirchener Straße eine Querungshilfe eingepasst. Dazu kommen in der Stadt Arbeiten der Energieversorgung Leverkusen (EVL) und der Autobahn GmbH. Aktuelle Übersicht: www.leverkusen.de/service/verkehrsinfo.