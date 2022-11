Im Opladener Kreisverkehr Die Eiche muss weichen

Es herrschte merklich dicke Luft im Ratssaal. Niemand schien am Dienstagabend so richtig glücklich mit der getroffenen Entscheidung. Soeben hatten die Mitglieder der Bezirksvertretung II die Fällung der Millennium-Eiche im Kreisverkehr Rennbaumstraße und damit eine Verwaltungsvorlage mehrheitlich beschlossen. Der Umbau des Kreisels kann also kommen. Bei 6:3 Stimmen gaben SPD und CDU den Ausschlag, die Linke enthielt sich, und die Grünen taten es gleich, obwohl sie für die Fällung argumentiert hatten. Die Bürgerliste und OP Plus wehrten sich derweil bis zuletzt gegen die Axt.