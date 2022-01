Falsche Haltbarkeit : Ehrlich-Institut gibt Hinweise nach Impfpanne

Leverkusen Nach einer Impfpanne in den Luminaden, bei der in 199 Fällen das Haltbarkeitsdatum überschritten war, gibt das Paul-Ehrlich-Institut Verhaltenshinweise zu einem ähnlichen Fall in Köln.

() In der Impfstelle in den Lumianden ist Ende vergangener Woche aufgefallen: An zwei Tagen wurde ein Impfstoff kurz nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums an 199 Impflinge verimpft. Das Gesundheitsamt gab durch: Von einem Wirkungsverlust der Impfdosen sei nicht auszugehen. In Köln ist Ähnliches passiert. Da wurde bei mobilen Impfungen abgelaufener Impfstoff verimpft, Die Stadt Köln hakte beim Paul-Ehrlich-Institut dazu nach. Das empfiehlt in den Fällen von Impfungen mit verfallenem Impfstoff: „Bei den Erstgeimpften sollte die Zweitimpfung wie empfohlen mit der korrekten Dosis erfolgen, weil hier eine aufgrund inkorrekter Lagerung reduzierte Dosis durch die Zweitimpfung wahrscheinlich ausgeglichen würde. Die mit dem falsch gelagerten Impfstoff Zweitgeimpften sollten tatsächlich nach drei Monaten durch Drittimpfung geboostert werden. Bei den mit falsch gelagertem Impfstoff geboosterten Personen sollte ebenfalls eine weitere Boosterung frühestens vier Wochen und spätestens drei Monate nach letzter (falscher) Drittimpfung erfolgen.“ Die Impfärzte sollen aber eine „Abwägung der individuellen Nutzen-Risikosituation“ vornehmen. Die Stadt Leverkusen hatte den Betroffenen angeboten, ein Impftitertest, eine Blutuntersuchung auf Antikörper, vorzunehmen. Zudem sei der Prozess rund ums Impfen unter die Lupe genommen und bei den Kontrollmechanismen nachgeschärft worden. Von einer falschen Lagerung des abgelaufenen Vakzins war in Leverkusen nicht die Rede, sondern von einer falschen Zuordnung des Mindesthaltbarkeitsdatums. Am Freitag will die Stadt zur aktuellen Lage informieren. Möglicherweise geht es dann auch ums Thema Impfen.