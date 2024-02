Ehrenfriedhof in Leverkusen Opladens versteckter Ort der Stille

Moos hat sich auf die Natursteine gelegt. Fast wie ein grüner Teppich, der an einen Ort geleitet, an dem die Erinnerung zu Hause ist. Die Erinnerung an Leid und Tod, an zwei Weltkriege und Opladener Bombennächte. Eine eigenwillige Ruhe strahlt dieser Ort aus – trotz des Lärms von der Rennbaumstraße.