Ehemalige Leverkusener Schulleiterin besorgt über Lernstandserhebung : Hiltrud Meier-Engelen weckt die Neugier auf Zahlen

Leverkusen Für Hiltrud Meier-Engelen hatte die Welt der Zahlen immer etwas Faszinierendes. Deswegen war es der ehemaligen Mathematiklehrerin und frühere Leiterin des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums nach ihrer Pensionierung ein Anliegen, Kinder schon früh dafür zu begeistern.

Umso enttäuschter ist sie über die Ziffern der Lernstandserhebungen. „Die Ergebnisse der Grundschul-Leistungen in Mathematik und Naturwissenschaften sind traurig“, beklagt sie. Im internationalen Vergleich gehören deutsche Schüler nicht zur Spitzengruppe, fasst das Deutsche Schulportal die wichtigsten Ergebnisse der Pisa-Studie zusammen. Bei den Leistungen in Mathematik sei der Trend negativ. Der Anteil der Schüler, die am Mindestniveau scheitern, ist zwischen 2012 und 2018 von 18 auf 21 Prozent gestiegen.