110 Jahre Verein „Erholung“ : Edelrath – jeck, schnell und traditionell

Leverkusen Vor 110 Jahren wurde die Gesellschaft „Erholung“ gegründet. Seifenkistenrennen, Schürreskarren, Kirmes und Hahneköppen haben Tradition.

Die Geschichte begann – das haben Hans Burger und Hans Drösser aufgezeichnet – am 20. März 1909. Zu einer Zeit also, als Wilhelm II. die Geschicke des Kaiserreiches lenkte und elektrisches Licht und Kraftfahrzeuge noch weitgehend unbekannt waren. Zu den Höhepunkten der Historie zählten speziell die Karnevalsfeiern einschließlich Maskenball. Zwischen 1974 und 1989 hatte Edelrath sogar einen eigenen Narrentreck, der auch durch Neuenhaus und Uppersberg zog.

Seifenkistenrennen Zusammen mit dem Sportpark Leverkusen sorgt der Verein parallel dazu am Samstag, 7. September, mit dem Seifenkistenrennen zum 15. Mal in Folge für Formel1-Feeling in Edelrath.

Zurück zu den Anfängen: Vor inzwischen 110 Jahren trafen sich 18 junge Männer aus Edelrath und gründeten den Verein unter der bis heute existierenden Bezeichnung „Erholung“. Damit verdeutlichten sie, worum es ging: Vom Ausspannen nach harter Arbeit und gemütlichem Beisammensein, eben um Erholung. Überdies war beabsichtigt, der sogenannten „Obergemeinde“ einen neuen Mittelpunkt zu geben. Nur ein Jahr später – zeitgleich mit der Schlebuscher Kirmes – feierte Edelrath seine erste eigene Kirmes, das so genannte Kirchweihfest am zweiten Sonntag im September. Mit „Drehrad, Schaukel, Puppenbude, Elektrisiermaschine und Hahneköppen“, so heißt es in den Annalen, wurde in der damaligen Gaststätte Gerfer gefeiert, die der Dorfgemeinschaft zugleich als Vereinslokal diente. In den folgenden Jahren geriet das Kirchweihfest einschließlich Hahneköppen und Krönungsball immer mehr zum festen Bestandteil des Vereinslebens und wurde nach dem Ersten Weltkrieg sogar zum Höhepunkt im Jahresreigen, bis die Edelrather Kirmes weit über die Grenzen der „Obergemeinde“ hinaus bekannt wurde.