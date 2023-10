Terror in Nahost – EAK Leverkusen fordert Solidarität Stadt soll an der Seite von Nof HaGalil in Isreal stehen

Seit 1980 ist Leverkusen städtepartnerschaftlich mit Nof HaGalil – bis 2019 Nazareth-Illit – in Israel verbunden. Viele Verbindungen sind in der Zeit entstanden. Oberbürgermeister Uwe Richrath soll sich nun „freundschaftlich unserer Partnerstadt in Israel zuwenden“, sagt Joshua Kraski, Vorsitzender des Evangelischen Arbeitskreises der CDU/CSU in Leverkusen.