Polizei sucht Begleiter : E-Scooter-Fahrer bei Sturz in Leverkusen schwer verletzt

E-Scooter-Fahrer bei Sturz in Leverkusen schwer verletzt

Schlebusch Unter Drogen und Alkohl stand offenbar ein 18-Jahre alter E-Scooter-Fahrer, als er am Samstag auf der Oulustraße ohne äußere Einwirkungen stürzte. Er erlitt schwere Gesichtsverletzungen. Rettungskräfte brachten den jungen Mann in ein Krankenhaus.

Der 18-Jährige war laut Polizeibericht gemeinsam mit einem bislang unbekannten Radfahrer auf dem Gehweg in Höhe der Haltestelle Gezelinallee in Richtung Schlebusch unterwegs, als er gegen 21.25 Uhr ins Straucheln geriet und stürzte. Der Radfahrer soll daraufhin sein Fahrrad auf den Gehweg abgelegt haben und stattdessen mit dem E-Scooter weggefahren sein. Die Ermittlungen zu dem flüchtigen, etwa 20 Jahre alten Begleiter dauern an. Er soll zum Unfallzeitpunkt ein weißes T-Shirt und eine Jogginghose getragen haben.