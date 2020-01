EVL baut Netz aus : E-Ladestationen aufwendig und teuer

Leverkusen EVL baut Ladenetz aus. Wer privat tätig wird, muss technische und finanzielle Hürden meistern.

(bu) Elektromobilität ist in aller Munde, doch wer sie nutzen will, muss technische Hürden überwinden und mitunter tief in die Tasche greifen. Letzteres gilt nicht nur bei der Anschaffung eines Elektroautos, sondern auch bei der Installation einer privaten Ladestation. Das belegt eine Antwort der Verwaltung auf eine Ratsanfrage von Opladen Plus. „Wenn ein Stellplatz, Garagenhof oder eine Tiefgarage vorhanden ist, ist eine technische Lösung in den meisten Fällen möglich, häufig aber mit hohen planerischen und technischen Aufwänden verbunden, die zu höheren Gesamtkosten führen“, schreibt die Verwaltung. „Häufig müssen zum Beispiel Leitungen durch Wände bzw. Brandschotts geführt werden oder über Grundstücke bzw. durch Gebäudeteile, die sich in Gemeinschaftseigentum befinden, so dass alle Eigentümer dieser Baumaßnahme zustimmen müssen.“ Lange Leitungswege zwischen Stromverteiler und Stellplatz erhöhten ebenfalls den Aufwand und damit die Kosten.