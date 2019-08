E-Dartliga in Leverkusen : Darts – zwei Stunden Elfmeterschießen

Sven Konrad trainiert viele Stunden an der E-Dartwand im heimischen Keller. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen In der 1. Leverkusener E-Dartliga duellieren sich 30 Mannschaften mit Pfeilen am Automaten.

Wenn Sven Konrad sich vor die Dartsscheibe in den heimischen vier Wänden stellt, dann verbringt das Nordlicht dort gleich mehrere Stunden. Das Training mit den drei Pfeilen in der Hand ist Ausgleich und ernstzunehmendes Hobby gleichermaßen. Vor einigen Jahren zog der 41-Jährige aus Hamburg nach Leverkusen. Die Suche nach neuen Freunden führte ihn schnell in die Kneipen der Stadt, und dort ans Dartsboard. Jetzt ist er Vorsitzender der 1. Leverkusener E-Dartliga.

30 Mannschaften versuchen sich hier die Krone am Automaten aufzusetzen. Dabei gliedern sich die Ligen in drei Schwierigkeitsgrade. In der C-Liga tummeln sich Anfänger, die B-Liga entspricht der zweiten Spielklasse und vereint sowohl Hobbyspieler als auch solche, die es nach ganz oben schaffen können. In der A-Liga duellieren sich dann echte Könner am Board.

Info E-Dartliga startet bald in neue Saison Darts Der Name stammt aus dem Französischen. Die Franzosen pflegten bei Schlachten kleine speerähnliche Wurfpfeile als Waffen einzusetzen. Der Einsatz von Wurfpfeilen ist aber älter. Erste sportliche Wettbewerbe gab es Anfang des 20. Jahrhunderts in England. Die neue Spielzeit beginnt Mitte September. Im Juni startet dann die Playoff-Runde.

„Dort sind dann Spieler, die auch in der Bundesliga spielen“, sagt Konrad. Das vielleicht bekannteste Gesicht ist René Eidams. In der ersten Runde der PDC-Weltmeisterschaft 2015 (Steel-Darts, keine Partien am Automaten), hatte „The Cube“ den Weltranglistenersten Michael van Gerwen am Rande einer Niederlage. Die Dartswelt horchte auf, sollte danach allerdings kaum noch etwas vom jetzt 30-Jährigen hören.

In der Leverkusener E-Dartliga gehört er jedoch zur Créme de la Créme. Klar, schließlich ist die Professional Darts Cooperation (PDC) der größte und qualitativ stärkste Dartsverband der Welt. Doch Anfänger und Hobbyspieler sollten sich davon keineswegs abschrecken lassen. Das wird Konrad nicht müde zu betonen: „Wir sind eine freie Liga, hier darf jeder Spieler mitmachen.“

Das Gebiet, in dem die Spiele meist dienstags, mittwochs und donnerstags stattfinden, erstreckt sich über Leverkusen nach Bergisch Gladbach und in die nahen Gebiete Düsseldorfs. Pro Spieltag sind 20 Spiele zu absolvieren, wobei sich diese in Einzel und Doppel aufteilen. Als Spielort dienen die Stammkneipen der jeweiligen Teams, die zumeist auch gleichzeitig Trainingsstätte sind.

Dass sich die Autofahrten in Grenzen halten, ist Konrad sehr wichtig. Er selbst spielt nun in der B-Liga, früher aber, berichtet er, sei er Teil einer Steeldarts-Mannschaft in der Regionalliga gewesen. Autofahrten von bis zu zwei Stunden seien dabei die Regel gewesen. „Und das nur, damit man am Ende des Abends ein, zwei Spiele gemacht hat“, bemängelt der 41-Jährige.

So orientierte er sich um, fand in seinem neuen Wohnort Kumpels am Dartsautomaten. Der wiederum ist bei einigen Spieler verpönt. Zu viele Geräusche, kein klassisches Dartsgefühl und selbst Pfeile, die aus der Scheibe wieder hinausfallen, werden durch den Automaten gezählt. Konrad allerdings hält den Kritikern entgegen: „Viele Profis spielen neben dem Steel- auch E-Darts.“ Schließlich seien Bewegungsablauf und die fordernde Hand-Augen-Koordination in beiden Spielarten gefragt.