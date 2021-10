Geschäft in Opladen : Dunkle Materie – ein Laden nur für Lakritz

Auch Mitarbeiterin Monika Modtler ist der „Dunklen Materie“ verfallen. Sie ist seit dem Verkaufsbeginn dabei. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Opladen Die unterschiedlichsten Sorten gibt es in dem kleinen Laden in Opladen. Eine süß-salzige Gaumenerfahrung. Denn vor dem Sortieren in die Tüte darf auch probiert werden.

Was haben „Hulk“, „Kleopatra“, „Patrick Star“ und „Penelope Cruz“ gemeinsam? Sie alle sind unterschiedliche Lakritze-Varianten im Laden „Dunkle Materie“ in Opladen.

Salzige, süße, scharfe, vegane, gluten- und zuckerfreie Varianten sind in den transparenten Bonbongläsern im Regal zu finden. Sogar für Kritiker der „dunklen Materie“ gibt es lakritzfreie Alternativen. Wer zum ersten Mal in dem Geschäft steht, den macht das stutzig: Wo finden die Gaumenfreunde eigentlich alle Platz? Der Laden an der oberen Kölner Straße ist klein, gemütlich und überzeugend.

Info Ein Online-Shop ist in Vorbereitung Geöffnet Montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr Adresse Karlstraße 1 in Opladen Angebot Ob in Sirup – oder Pulverform oder mit Schoko überzogen, zum Naschen gibt es süße, salzige, scharfe Varianten, die auch vegan, zucker- und glutenfrei angeboten werden. Ein Online-Shop wird vorbereitet. Weitere Infos auf Instagram.

Bevor Derya Deniz-Isik in dem Geschäft arbeitete, hatte sie nie Lakritz probiert. Heute ist sie absolute Liebhaberin der dunklen Materie geworden. Sie taufte die verschiedenen Sorten nach Intuition, da sie die ursprünglichen Namen langweilig fand. So bekam das pyramidenförmige Lakritz den Namen „Kleopatra“, und sogar „Roy Black“, ihr Jugendschwarm, wurde Namensträger einer Sorte.

Als Deniz-Isik den am 15. April 2019 eröffneten Laden entdeckte, dachte sie, sie habe sich für eine Stelle in einem Schallplattenladen beworben. Grund dafür: Das Logo und der erste Gegenstand, der sich im Geschäft befand: Eine Schallplatte. Für den Inhaber der „Dunklen Materie“, Herbert Dittmer, waren zwei Faktoren ausschlaggebend für die Geschäftsidee: Seine Frau als Lakritze-Liebhaberin und seine Arbeit beim Kinder- und Jugendhilfe Forum. Er will „Jugendlichen die Möglichkeit geben, im Laden zu arbeiten, damit sie lernen, worauf es ankommt.“

Und woher der Name? Dazu ein kleiner Exkurs in die Physik. Grob gesagt: Galaxien im Weltall entfernen sich allmählich voneinander. Die dort vorhandene, kaum sichtbare Materie übt eine Anziehungskraft auf die Himmelskörper aus, sodass sie sich schneller bewegen können, ohne aus der Bahn zu geraten, erklärt Dittmer. „Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten“, beschreibt er seine Erfahrung bei der Arbeit mit Jugendlichen. Dunkle Materie, das ist für ihn die unschöne Seite in deren Leben. Für den Inhaber ist der Laden ein Hobby. Ein Produkt, das haltbar ist, wollte er ins Geschäft bringen. So kamen Dittmer und die Lakritze zusammen.

Von Corona blieb das Geschäft nicht verschont. Zum ersten Lockdown musste Herbert Dittmer den Verkauf stoppen. Als Genussmittelladen durfte er aber relativ schnell wieder öffnen und steht seither für Kunden bereit. Lange gibt es den Lakritz-Laden in Opladen noch nicht – treue Kundschaft aber schon jetzt. Zum Mutter- und Vatertag und für Geburtstage stehen Dittmer und seine Mitarbeiter ratlosen Gästen mit Lakritze-Geschenkideen zur Seite. Doch in dem kleinen Laden an der Ecke Kölner/Karlstraße stellen sich Besucher nicht wahllos eine Tüte zusammen. Erst probieren, dann sortieren, heißt die Devise.

Ein Geheimtipp von Derya Deniz-Isik: „Casper“, ein veganes, oktopusförmiges, süß-salziges Gaumenerlebnis.