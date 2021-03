Fund in Leverkusen : Busbahnhof Opladen: Drogenspritze auf dem WC

Leverkusen:Drogenplatz WC Anlage Busbahnhof Opladen Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Ein Zufallsfund unseres Fotografen Uwe Miserius wirft ein Schlaglicht auf die Drogenszene der Stadt. In den öffentlichen Toiletten am Busbahnhof in Opladen hat er eine Drogenspritze entdeckt.

Weiterhin fand sich „Zubehör“ wie Alupapier und ein Feuerzeug an dem stillen Ort.

„Es ist uns bekannt, dass sich im Bereich des Busbahnhofs Opladen Drogenkonsumenten aufhalten“, sagt Polizeisprecherin Jessica Kluszczyk. Ein besonderer Treffpunkt für den Handel oder den Konsum von Drogen sei der Busbahnhof aber nicht. Vielmehr verteilten sich solche Orte über das gesamte Stadtgebiet. „Wir kontrollieren gemeinsam mit der Stadt regelmäßig am Busbahnhof und im Bereich der Bahnhofstraße“, sagt Kluszczyk. „Wir sind dran.“

Nach der jüngst veröffentlichen Kriminalstatistik der Polizei ist in Leverkusen die Zahl der Drogendelikte leicht gesunken: um fünf Fälle gegenüber dem Vorjahr auf 466. Zwei Menschen starben 2020 an den Folgen von Drogenkonsum, zwei weniger als im Vorjahr.

(bu )