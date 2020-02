Spende des DRK : Lärmschutz-Kopfhörer für die Sekundarschule

Leverkusen Die Kooperation mit dem DRK umfasst mehr als Spenden, es geht auch um Hilfen bei der Berufswahl.

„Die Kinder schätzen das sehr und nehmen die Lärmschutz-Kopfhörer gerne an“, sagt Schulleiterin Carola Becker. Der Unterricht auf der Sekundarschule basiert auf individueller Förderung. Die Schüler arbeiten oft an Aufgaben unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade, weshalb die Lärmschutz-Kopfhörer eine große Arbeitserleichterung sind. „Es wird ein Ausleihsystem geben, so dass die Kopfhörer abwechselnd genutzt werden können“, betont die Klassenlehrerin Annkathrin Schwarzenthal, „Generell ist die Nutzung in jedem Fach und in jeder Arbeitsphase möglich.“ Die zehnjährige Emma Ristow freut sich ebenfalls über die Spende. „Ich finde das nett, weil unsere Klasse noch keine Kopfhörer hat,“ sagt sie. „Das hilft den Kindern in unserer Klasse, die sich nicht gut konzentrieren können.“