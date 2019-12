Dritte Leverkusener Kinder-Gala : Märchen, Tanz und Nikolaus

Die Kinder-Gala war wieder ein unbeschwertes Fest für Kinder, deren Familie sich Geschenke nicht leisten können.

Die Vorstellung von einem besonderen Garten, in dem stets zur Hälfte Winter und zur Hälfte Sommer ist, faszinierte nicht nur die Kinder, die ringsum auf dem Boden saßen, sondern auch die leise lauschenden Erwachsenen im Hintergrund. Während in den vergangenen Jahren etwas mehr Trubel bei den Leverkusener Kinder-Galas zum Jahresende herrschte, gab es dieses Mal eine lange Phase des aufmerksamen Zuhörens.

Die Kinder, die am Freitagnachmittag mit ihren Eltern in die Villa Wuppermann gekommen waren, hingen gebannt an den Lippen der Märchenerzählerin Veronika Uhlich, die mit leiser Stimme die nötige Ruhe ausstrahlte. Vor dem Kamin und neben einem großen Weihnachtsbaum hatte sie Platz genommen, neben sich einige passende Utensilien zu den Märchen, die sie im Kopf hatte. Und von denen sie noch mehr erzählen musste als ursprünglich geplant, weil die kleinen Zuhörer gar nicht genug bekommen konnten.