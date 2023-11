Prinz und Jungfrau auf der Proklamationsbühne – Bauer mischt per Video mit Hitdorf hat für einen Abend ein Zweigestirn

Leverkusen-Hitdorf · Gab es in der jüngeren Vergangenheit so auch noch nicht: D’r Prinz war da, die Jungfrau auch. Fehlt fürs Dreigestirn einer. Bauer Norbert Brinkschulte-Mörsberger war krank – zur Dreigestirn-Proklamation in der Hitdorfer Stadthalle aber per Video zugeschaltet.

19.11.2023 , 15:35 Uhr

Jungfrau Pauline und Prinz Bernhard sagen über sich, sie seien „echte Rampensäue“. Sie kamen fürs Foto auch mit einem Ersatz-Ballon-Bauern zurecht. Für die weiteren Termine setzen sie aber lieber auf den echten Bauern Norbert. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Tobias Brücker