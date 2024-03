Höhe Leverkusen-Zentrum Drei Verletzte bei Unfall auf der Autobahn 3

Bei einem Auffahrunfall auf der A 3 sind am Donnerstagabend drei Autos ineinandergefahren, drei Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. Um 19.29 Uhr war die Leitstelle der Feuerwehr Leverkusen über den Verkehrsunfall auf der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt, kurz vor der Abfahrt Leverkusen Zentrum informiert worden. „Zunächst war unklar, ob Personen im Pkw eingeklemmt sind“, heißt es im Bericht der Feuerwehr. Die Helfer rückten mit Kräften der Berufsfeuerwehr, drei Rettungswagen und einem Notarzt an. Am Einsatzort fanden die Helfer drei verletzte Autofahrer vor. Eingeklemmt war niemand. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab. Der Rettungsdienst behandelte die Verletzten zunächst am Unfallort. Zwei von ihnen wurden in ein Krankenhaus transportiert.