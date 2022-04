Ostermarkt in Leverkusen-Opladen : Wo der Osterhase an bunten Blumen schnuppert

Wie man kleine Osterpräsente verteilt, das hat Chef-Osterhase Dirk Pott (hinten) schon öfter beim Ostermarkt in Opladen geübt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Opladen Der Opladener Ostermarkt bittet von Samstag bis Montag zum Staunen, Stöbern und Schnabulieren in die Fußgängerzone. Samstag haben die Geschäfte bis 18 Uhr geöffnet. Noch gibt es freie Trödelstände.

Der Frühling lässt sein blaues Band wieder durch die Lüfte flattern, schrieb der Dichter Eduard Mörike einst. In Opladen wird der Frühling am Wochenende noch mehr als das. Er wird bunt. Von Samstag bis Montantag, 16. bis 18. April, lockt der traditionelle Opladener Ostermarkt in die Fußgängerzone. Geboten wird dies:

Frischemarkt Am Samstag mischen sich der wöchentliche Frischemarkt und der Ostermarkt. Dafür wird ein Teil vom Frischemarkt in die Mitte der Fußgängerzone wandern, „wo dann am Sonntag und Montag der große Holländer mit seinen exotischen Pflanzen steht“, meldet der Veranstalter, die Aktionsgemeinschaft Opladen (AGO).

Verkaufslanger Samstag Die teilnehmenden Geschäfte im Zentrum (Fußgängerzone, Neustadt, Seitenstraßen) haben am 16. April bis 18 Uhr geöffnet.

Ostermarkt Er macht mit einer großen Auswahl an bunten Blumen Appetit auf Frühling zuhause, auf dem Balkon, im Garten. „Dazu gibt es ein vielfältiges Angebot auf der Kölner Straße an kleinen und großen Deko-Artikeln für Haus und Garten, Schmuck, Mode, Accessoires, Keramik, Lederwaren, Textildruck und Druck der Fotos vom Handy. Gewürze, Feinkost sind ebenfalls vor Ort“, kündigt die AGO an. Außerdem gibt es ein vielfältiges kulinarisches Angebot.

Osterhase & Co. Sonntag und Montag werden Schoko-Osterhasen und bunte Ostereier verteilt – natürlich vom Osterhasen. Für Abwechslung bei ganz jungen Besuchern sorgt ein Karussell an der Aloysius-Kapelle.

Trödelmarkt An allen drei Tagen werden auf der Goethestraße Schätze und Schätzchen präsentiert. Wer nicht nur stöbern, sondern selbst Waren anbieten will – von Büchern, Kinderspielzeug, gut erhaltener Kleidung bis zu Haushalts- und Dekowaren – kann noch auf die Schnelle einen Stand bei Dirk Pott von der AGO mieten (0172 2902198).