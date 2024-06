Drei Jahre nach Unglück im Chempark-Entsorgungszentrum Leverkusen Ermittlung zu Explosion dauert an

Leverkusen · Das verheerende Unglück in der Sonderabfallverbrennungsanlage im Entsorgungszentrum in Bürrig liegt in wenigen Wochen drei Jahre zurück. Die Ermittlungen hat inzwischen ein Spezialbereich für Umweltkriminalität, angesiedelt bei der Staatsanwaltschaft Dortmund, inne. Und die Ermittlungen dauern an.

21.06.2024 , 15:13 Uhr

Im Entsorgungszentrum in Bürrig war es Ende Juli 2021 zu dem verheerenden Unglück gekommen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Die Explosion in der Sonderabfallverbrennung im Chempark-Entsorgungszentrum in Bürrig, bei der sieben Menschen ums Leben kamen, liegt inzwischen drei Jahre zurück. Die Aufarbeitung dauert aber immer noch an. Die staatsanwaltlichen Ermittlungen hat seit einiger Zeit „die Zentralstelle für die Verfolgung der Umweltkriminalität in NRW“ (ZeUK), angesiedelt bei der Staatsanwaltschaft Dortmund, von der Staatsanwaltschaft Köln übernommen. Der Grund: „Es geht auch um die Prüfung von umweltstrafrechtlichen Tatvorwürfen“, hieß es vor einigen Monaten von den Behörden. Und die stecken weiterhin in der Aufarbeitung. Auf Anfrage heißt es aus Dortmund: „Die Ermittlungen dauern an. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.“ Die ZeUK war erst im November vergangenen Jahre eröffnet worden. Dort arbeitet die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Umweltkriminalität. „Eine Oberstaatsanwältin beziehungsweise ein Oberstaatsanwalt wird sich mit einem Team herausgehobene Fälle der Abfallkriminalität vornehmen. Ein weiteres, ebenso aufgestelltes Team, wird gegen andere schwerwiegende Formen der Umweltkriminalität vorgehen. Derzeit arbeitet ein Team von zwölf Personen in der ZeUK NRW“, informierte das Land zur Eröffnung. Im Falle der Explosion in Bürrig richteten sich die Ermittlungen bisher auch gegen vier Mitarbeiter von Chemparkbetreiber Currenta wegen des Verdachts „der fahrlässigen Tötung und des fahrlässigen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion“. Umweltrechtlichen Vorwürfe sind ein weiterer Aspekt. 2022 hatte etwa der Naturschutzverband BUND Strafanzeige bei der Kölner Staatsanwaltschaft gegen Currenta gestellt, weil laut BUND „illegalen Umgangs mit dem giftigen Löschwasser, das nach der Explosion der Sondermüllverbrennungsanlage in Bürrig mit Abwasser aus dem Chempark vermischt über die Kläranlage in den Rhein eingeleitet“ worden sein soll. Ob es bei den aktuellen Untersuchungen konkret ums Lösch- und Havariewasser geht, sagt die Dortmunder Behörde nicht.

