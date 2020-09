Corona aktuell : Drei Infizierte in Leverkusener Klinik für Altersmedizin

Drei Infizierte in Leverkusener Klinik für Altersmedizin

Leverkusen Im St. Josef Krankenhaus in Wiesdorf, einer Klinik für Altersmedizin, werden aktuell drei Covid-19-Patienten stationär behandelt, die nach Angaben der Klinik jedoch keinerlei Symptome aufweisen und in einem isolierten Bereich untergebracht sind.

In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wurden alle Patienten und Mitarbeiter getestet. Weitere positive Ergebnisse habe es nicht gegeben. Für die wenigen isolierten Corona-Patienten gilt ein Besuchsverbot. Für alle weiteren Patienten werden die Besuchsregelungen zum Schutz aller Personen im Haus eingeschränkt. Auf der Website der Klinik können sich Besucher sowie Patienten über die aktuellen Entwicklungen und Regelungen informieren.

Fallzahlen In Leverkusen gab es am Sonntag 80 akut Infizierte, 13 mehr als am Vortag. Insgesamt sind 516 Menschen infiziert, 428 sind genesen, acht Menschen starben.