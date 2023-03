Politischer Neustart in Leverkusen Drei Frauen führen die SPD-Fraktion

Melanie Went ist als Schulleiterin einer Grundschule in Leverkusen tätig, 41 Jahre alt und alleinerziehende Mutter zweier Kinder. „Als Lehrerin und Mutter ist mir die Bildung unserer Kinder ein besonderes Herzensanliegen. Gerade in den Grundschulen legen wir das Fundament für den weiteren Bildungsweg der Kinder.“