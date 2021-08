Ermittlungen in Leverkusen : Drei Einbrüche in Alkenrath – Polizei sucht Zeugen

Leverkusen Nach drei Einbrüchen in Alkenrath zwischen vergangenem Sonntag und Montag ermittelt die Kripo und sucht Zeugen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um eine Serie und womöglich um dieselben Täter handelt. Betroffen sind zwei Wohnungen und ein Kiosk.

Zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 19.30 Uhr, brachen Unbekannte in zwei Wohnungen im dritten Obergeschosses eines Mehrfamilienhauses an der Karl-Friedrich-Goerdeler-Straße. In beiden Fällen durchsuchten die Einbrecher die Wohnungen. Noch ist unklar, was genau gestohlen wurde.