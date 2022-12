Nahe Leverkusener Brücke Drei Autos kollidieren auf der Autobahn 1

Nach einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Bundesautobahn 1 (Leverkusener Brücke) kurz vor der Anschlussstelle Köln-Niehl sind am Montagnachmittag ein 39-jähriger Honda-Fahrer und seine Beifahrerin (68) schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert worden. Ein dritter in einem Kleinwagen sitzender Mann (59) sowie zwei weitere Autofahrer (63,54) erlitten leichte Verletzungen. Laut Polizeibericht war der 63-jährige VW-Fahrer gegen 16.50 Uhr mit hoher Geschwindigkeit am Ende einer Baustelle auf der Leverkusener Brücke in Richtung Köln unterwegs. Dabei geriet sein VW T-Roc auf die linke Fahrspur, wo er mit dem Honda zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinwagen gegen einen Geländewagen geworfen und gegen die Betonschrammwand gedrückt. Ob der aus Neuss stammende Fahrer mit seinem T-Roc zu schnell unterwegs war, prüfen Verkehrsermittler der Polizei.