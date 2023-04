Hitdorf ist Filmkulisse Drehort Leverkusen – „WaPo“ ermittelt im Yachthafen

Die Nacht beginnt mit einem feucht-fröhlichen Date für Hauptkommissar Carsten Heinrich (Stefko Hanushevsky), doch schnell wird aus dem Abend ein Alptraum. Die Angebetete will ihn nicht, betrunken fällt Heinrich ins Wasser und will dann noch einen Mord beobachtet haben. Keiner glaubt ihm, und so muss er Gerhard Jäger (Markus John) und das Team der „WaPo Duisburg“ um Hilfe bitten. Für Heinrich ein wahrer Gang nach Canossa.