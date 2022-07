In Pattscheid-Romberg-Linde explodiert die Lebensfreude. Seit Tagen schwelgt das Dorf im Feierrausch. Der Festumzug am Samstag hat was von Karneval – nur dass er für den einzelnen am Wegesrand nach drei Minuten schon wieder vorbei ist. Die Kamellebeutel werden trotzdem voll. Könige diesmal: Sascha & Christin.