Dorffest in Leverkusen Pattscheid feiert vier Tage lang

Leverkusen · In Pattscheid, Romberg, Linde geht es am Wochenende rund. Das traditionelle Dorffest startet am Freitag, 5. Juli, und holt Bewohner und Nachbarn auf die Beine. Vier Tage lang wird gefeiert.

03.07.2024 , 14:51 Uhr

Das Dorffest in Pattscheid, Romberg und Linde hat eine lange Tradition. Foto: Miserius, Uwe (umi)

(kno )