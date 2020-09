Doppelausstellung im Museum Morsbroich : Über den roten Teppich in die Welt des Films

Matthias Wollgast hat im Museum Morsbroich das Kellerkabinett eines Wissenschaftlers als Filmset installiert. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Das Museum Morsbroich zeigt ab Sonntag aktuelle Arbeiten von Matthias Wollgast und Manuel Graf zur Frage nach Realität und Fiktion. Es geht um die Macht der Bilder, aber auch um den Preis von Sponsoring in der Kunst.

Einmal über den besagten roten Teppich schreiten, der von dicken roten Kordeln an vergoldeten Ständern gesäumt ist. Sich als Premierenbesucher eines Filmfestivals fühlen und vor der Präsentationswand fotografieren lassen. Dazu haben alle Gelegenheit, wenn sie die neue Doppelausstellung „Reale Fiktionen & ebensolche Simulationen“ besuchen, die am Sonntag im Museum Morsbroich eröffnet wird.

Mit einem sinnlichen, erlebbaren Einstieg empfängt Matthias Wollgast die Betrachter in der ersten Etage des Schlosses und nutzt die derzeitige Notwendigkeit der Markierung vorgeschriebener Rundwege für das Konzept seines Filmprojekts, das er noch nie so umfänglich vorgestellt hat. Bewusst konfrontiert er die Besucher sowohl mit vertrauten Bildern aus den Medien und selbst erlebten Situationen beim Betreten eines Kinos mit Plakaten-Flyern und Popcornmaschine im Foyer. In einem Studio-Raum kann man einen Talk mit einer Regisseurin erleben, der tatsächlich aber vor identischer Kulisse auf der Videowand abläuft.

Info Die neue Ausstellung in Morsbroich Die Eröffnung der Ausstellung findet am Sonntag, 20. September, räumlich und zeitlich entzerrt von 11 bis 15 Uhr auf der Schlossterrasse des Museums Morsbroich, Gustav-Heinemann-Str. 80, statt. In den Räumen erklären Museumsführer. Öffnungszeiten (bis 15. November) Di-So 11-17 Uhr, zur Kunstnacht am 9. Oktober 18-24 Uhr. Führungen So 15 Uhr. Führungen für Familien mit Kindern am 1. Sonntag im Monat. Künstlergespräch am 1. November um 14 Uhr.

Was ist real und was Fiktion? Die Unterscheidung fällt mitunter schwer. Beruhen unsere Informationen auf solider Berichterstattung oder auf Fake News? Um diese Fragen geht es in beiden Positionen, die zwei Künstler auf jeweils einer ganzen Etage des Schlosses mit unterschiedlichen Medien und Techniken eingerichtet haben.

Matthias Wollgast dreht die Frage um: „Wieviel Fiktion ist unsere Realität?“ Woher kommt es, dass wir Dinge glauben? Die Menschheit ist nämlich von Bildern geprägt, er als bildender Künstler vielleicht in besonderem Maße. Das wird immer wieder hinterfragt, wenn er am Beispiel eines Filmprojekts aus unterschiedlichen Blickwinkeln darauf hinweist. Der doppelte Wortsinn von „Geschichte“ mache es deutlich. Zum einen meint man damit die Historie und zum anderen die erzählte Story als Narrativ. Wollgast zeigt in der ersten Museums-Etage das, was der Kinobesucher sonst nicht zu sehen bekommt: das Making of mit Modell und Nachbau eines Film-Settings oder Modellzeichnungen, die Vorschau, die Geschichte dahinter und die Rezeptionsgeschichte mit fiktiven Magazinbeiträgen. Ein Spiel mit verbergen und zeigen.

Weniger sinnlich angelegt ist die Arbeit im Erdgeschoss, die Manuel Graf konzipiert und mit Hilfe seiner Studenten umgesetzt hat. Er stellte zwei große digitale Leuchtwände in den barocken Spiegelsaal, um auf die Abhängigkeiten von der Wirtschaft deutlich zu machen. Nicht zuletzt in der aktuellen Situation des Hauses, das seine Ausstellungstätigkeit nur noch mit Sponsoring und Fremdnutzung/Vermietung fortsetzen kann.