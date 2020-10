Corona aktuell : 496 Leverkusener sind an Covid-19 erkrankt

Leverkusen Der Inzidenzwert überschreitet am Donnerstag die 120er-Marke. Im Klinikum werden mittlerweile 24 Patienten betreut, im Remigius-Krankenhaus sechs.

Fallzahlen Die Menge der vom Corona-Virus Betroffenen steigt weiter. Die Stadt meldet am Donnerstag 496 an Covid-19 Erkrankte, das sind 19 mehr als am Mittwoch. Die Zahl der Gesamtbetroffenen klettert um 25 auf 1103 (Vortag: 1078). 595 Infizierte gelte als genesen (Vortag: 589). Zwölf Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegt bei 126,4 nach 115,4 am Mittwoch.