Tanztheater im Forum : Witzig, zauberstaubig, kraftvoll – das Donlon Dance Collective

Leverkusen Fünf sympathische Tanz-Helden bezauberten das Publikum von KulturStadtLev mit ihren Geschichten

Das sind ganz besonders sympathische Helden des Alltags, die am Mittwochabend die Herzen des Publikums von KulturStadtLev im Sturm eroberten. Mit Charme, Esprit und viel Humor haben die Tänzer des Donlon Dance Collective die 40-minütige Arbeit „Heroes“ von Marguerite Donlon im Forum umgesetzt, an der sie mitgewirkt haben. Die irischstämmige Choreografin, die in Berlin ihr Ensemble gegründet hat, wollte eine kurze Choreografie für drei Männer kreieren. Plötzlich waren es fünf, die ihre Ideen und Geschichten mitbrachten, und Donlon ließ sie „erzählen“ – mit Worten, Gesten, Schrift und Bewegungssprache, die alle Stile und Einflüsse erlaubt. Individuelle Besonderheiten und Spontaneität, das macht die Besonderheit von „Heroes“ aus, das Donlon „unser Stück“ nennt und in ihren Augen eine Hommage an jeden der fünf Tänzer sei.