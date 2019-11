Landgericht Köln : „Don Mikel“-Prozess: Am Freitag fällt das Urteil

Jetzt fehlt noch das Urteil. Der Vorsitzende Richter der 17. Großen Strafkammer am Landgericht Köln hat für die Verkündung des Rechtsspruchs des seit Mai laufenden „Don-Mikel“-Prozesses für Freitag geladen (13.15 Uhr, Saal 7). Es bedürfe noch einer ausführlichen Beratung, machte er deutlich.

Für Michael G.s Sohn kommen „Vergünstigungen“ durch das Jugendstrafrecht in Betracht. Wenn hierbei der Verteidiger die besonderen Lebensumstände des nun 22-Jährigen zu seiner Entlastung erwähnte, gab er zugleich einen tieferen Einblick in die Struktur der stadtbekannten Großfamilie. „Da gibt es strenge Regeln“ und „eine strenge Hierarchie“, „mein Mandant musste sich unterordnen“. Andererseits verstand es der Vater als seine Pflicht, für die Absicherung seines Sohnes zu sorgen. Das machte er durch den Kauf von Eigentumswohnungen in der Hauptstraße und Adolfsstraße in Leverkusen sowie in Neuss. Zugleich hatte „Don Mikel“ die Zusammenlegung von zwei Wohnungen zu einer großzügigen Bleibe in der ersten Etage über der von ihm selbst bewohnten Luxuswohnung in der Von-Ketteler-Straße in Bürrig finanziert. Das Geld aus dem Betrug (mehr als 900.000 Euro) eines Ehepaares in Frechen konnte „Don Mikel“ da noch nicht verwendet haben, das geschah später.