Jazztage : Don Mc Lean sagt Auftritt in Leverkusen ab

Leverkusen Jazztage ohne „American Pie“. Der US-Sänger Don Mc Lean hat alle Auftritte abgesagt. Ansonsten steht das breit angelegte Programm mit vielen Musik-Größen.

Am kommenden Donnerstag, 3. November, beginnen die 43. Leverkusener Jazztage – in diesem Jahr mit so vielen Veranstaltungen wie nie zuvor. Den Auftakt bestreitet Billy Cobham im Erholungshaus an der Nobelstraße. Das erste Konzert im Forum erledigt am Freitag Melody Gardot. Das Konzert der „mysteriösen Nightclub-Diva“ (Programmankündigung) ist bereits ausverkauft, berichtet Jazztage-Macher Fabian Stiens.